Гузеева смутила алтайского гостя шоу вопросом про "скоренький" секс

Житель Алтайского края стал одним из претендентов на руку и сердце героини шоу "Давай поженимся", сообщает teleprogramma.pro.

Сергей держался уверенно, но ведущая программы Лариса Гузеева нашла способ смутить гостя, спросив, когда у него был последний секс перед разводом.

Губы мужчины нервно сжались, и после паузы он ответил: "Задолго до этого". Но такой ответ не удовлетворил телеведущую, и она задала уточняющий вопрос.

"Ну задолго – это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой? Сексишко, я бы даже сказала", – продолжила Гузеева.

В итоге Сергей признался, что примерно раз в неделю вступал в интимные отношения со своей супругой.

Примечательно, что удивляла на этой передаче не только ведущая. Сам Сергей подарил главной героине передачи вместо цветов банный веник, а в качестве сюрприза напоил ее березовым соком. В результате ему удалось произвести впечатление на невесту – она выбрала именно его.