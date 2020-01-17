Каждый седьмой барнаулец отказался от мусорных контейнеров

Каждый седьмой барнаулец отказался от установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, собирая мусор бестарным методом, сообщают "Вести Алтай". Такие решения приняли жители несколько городских поселков.

Соответствующую информацию озвучили 16 января в мэрии во время круглого стола по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Примечательно, что свыше 20 тысяч барнаульцев все еще не учтены в счетах за вывоз мусора. Это связано с закрытым доступом к персональным данным, поэтому регоператор не всегда владеет информацией о том, сколько людей проживает в том или ином доме.

Еще одной темой обсуждения стал план переработки минимум 60% отходов к 2024 году. Специалисты выразили мнение, что такого показателя можно достигнуть, только если внедрить раздельный сбор отходов. Для этого разработают специальную программу.

Одна из пилотных площадок, где проверят такую возможность, разместится в барнаульском поселке Южном, уточнил председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда городской администрации Александр Пугач.