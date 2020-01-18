Более 100 экипажей ДПС контролируют дорожную ситуацию в Алтайском крае

Сотрудники ГИБДД Алтайского края в сложных погодных условиях несут службу в усиленном режиме, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

18 января на линии более 100 экипажей, в составе которых около 300 сотрудников ДПС. Открыто движение только в одном направлении по трассе Барнаул — Родино, в сторону Павловска и Камня-на-Оби. Остальные направления закрыты для всех видов транспорта. На выездах из населенных пунктов дежурят экипажи ДПС. На различных участках трасс ограничено движение грузового и пассажироперевозящего транспорта, легковых автомобилей.

Особое внимание уделяется оставленным транспортным средствам. Сотрудники ГИБДД обеспечивают их сохранность.