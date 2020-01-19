Чего нельзя делать перед сном. Советы, как избежать бессонницы

Чего лучше избежать перед сном, чтобы легко уснуть и не просыпаться посреди ночи, рассказала изданию "Вечерняя Москва" врач отделения сна Алена Гаврилова.

По ее словам, в число наиболее вредных занятий следует включить использование гаджетов и просмотр телевизора, особенно боевиков, остросюжетных фильмов и передач, провоцирующих выброс гормона стресса, который помешает быстро уснуть.

Даже уже привычный просмотр социальных сетей на мобильных телефонах и планшетах нежелателен.

"Дело в том, что мигающий и, в частности синий, свет влияет на выработку мелатонина – гормона сна – и мешает засыпанию", – уточняет сомнолог.

Крайности в режиме питания тоже способны ухудшить качество сна. Почти в равной степени вредны как переедание, так и чувство голода.

"Идеальным станет легкий некалорийный перекус", – констатирует специалист, уточняя, что от чая и кофе лучше отказаться – они содержат кофеин, стимулирующий возбуждение.

Интенсивных физических нагрузок непосредственно перед сном лучше избегать.

"Первая фаза после занятия спортом – активация организма, которая длится как раз около четырех часов, – уточняет Гаврилова. – Затем начинается спад, во время которого как раз хорошо спится".

По ее словам, это не касается небольших прогулок, которые, наоборот, помогают быстрее уснуть.