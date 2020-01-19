Польша обвинила освободителей Варшавы от фашистов в краже шедевров

МИД Польши в своем Twitter-аккаунте вспомнил о 75-летии освобождения Варшавы от фашистов Красной Армией, правда, без благодарности. Освободителей обвинили в краже шедевров искусства, которые до сих пор находятся в России.

В список включили вошли картины Яна Брейгеля ("Лесной пейзаж"), Лукаса Кранаха ("Мадонна Глоговская"), Антуана Пэна ("Девочка с голубем") и Даниэля Шульца ("Птичий двор").

"Красная армия и НКВД многократно уничтожали и конфисковали то, что не могли украсть и сжечь немцы", — заявили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

Сообщение прокомментировал исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский. Он подчеркнул, что "перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности" – это российская собственность, но в то же время они при этом остаются достоянием мировой культуры.

"Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему "возвращения культурных ценностей". Этот вопрос для нас просто несуществующий", — цитирует Мединского Газета.ru.

Напомним, ранее Польша не отправила президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. В администрации пояснили, что Варшава предпочитает отметить "годовщину агрессии против Польши" вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время, в частности со странами НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства".