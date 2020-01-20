Стоит весь город. Утренние пробки в Барнауле достигли отметки девять баллов

Последствия снегопадов в Барнауле снова дают о себе знать. Жителям города придется постоять в пробках перед тем, как попасть на работу.

Самые большие заторы отмечаются на Павловском тракте, от Малахова до проспекта Строителей, на улице Попова от Делового проезда до Балтийской, по улице Малахова от Павловского тракта до Антона Петрова и на улице Северо-Западной от Юрина до Ленина.

В центре города тяжелая ситуация на перекрестках. При этом проспект Строителей свободен.

Движение автомобилей затруднено на нескольких участках проспекта Космонавтов, по улице Власихинской, Змеиногорскому тракту и улице Кутузова.

"Яндекс. Пробки" дает заторам в Барнауле 9 баллов из 10.