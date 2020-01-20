Правительству Алтайского края представили нового министра промышленности

Виктор Томенко 20 января подписал постановление о назначении Вячеслава Химочки министром промышленности и энергетики Алтайского края.

Нового министра официально представили членам правительства региона. Таким образом, на данный момент блок реального сектора в правительстве полностью сформирован.

Ранее источник уже сообщал amic.ru, что Химочка займет пост министра промышленности Алтайского края после назначения Александра Климина заместителем председателя правительства. Но точной информации по этому факту не было.

Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года. Имеет высшее образование, степень кандидата экономических наук. В органах власти с 2006 года. Сначала он работал председателем комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем – главой Центральной сельской администрации Центрального района. В феврале 2011 года стал замглавы уже в городской администрации.