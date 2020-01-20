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Правительству Алтайского края представили нового министра промышленности

, ИА "Амител"
Постановление о назначении уже подписано
Фото: bezformata.com

Фото: bezformata.com

Виктор Томенко 20 января подписал постановление о назначении Вячеслава Химочки министром промышленности и энергетики Алтайского края. 

Нового министра официально представили членам правительства региона. Таким образом, на данный момент блок реального сектора в правительстве полностью сформирован.

Ранее источник уже сообщал amic.ru, что Химочка займет пост министра промышленности Алтайского края после назначения Александра Климина заместителем председателя правительства. Но точной информации по этому факту не было. 

Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года. Имеет высшее образование, степень кандидата экономических наук. В органах власти с 2006 года. Сначала он работал  председателем комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем – главой Центральной сельской администрации Центрального района. В феврале 2011 года стал замглавы уже в городской администрации.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.01.2020 11:17
- гость -

Эта Химочка в промышленности работала ???

20.01.2020 11:21
- гость -

кто ж его двигает то?

20.01.2020 11:30
- гость -

Это тот, который гордо позировал вместе с Дугиным на фоне развороченной Горы и порушенной лестницы? Теперь будет фоткаться на фоне порушенных заводов (вернее, их остатков)?

20.01.2020 11:31
Гость

Министр того,чего нет.Только зарплату получать.

20.01.2020 11:48
- гость -

Знаю ещё по его работе в Алтайгосэнергонадзоре у Полонского.
Редкостных «душевных» качеств человечек)
Как может стать министром, да не просто министром, а промышленности, у меня даже воображения не хватает...

20.01.2020 12:00
- гость -

Химочка поднимет с колен промышленность края! Зацветем, заколосимся

20.01.2020 12:01
- гость -

20.01.2020 11:48
- гость -
Надо признать у Вас скудное воображение. У губернатора вот шире взгляд. А редкостные душевные качества как сами позволили заметить как раз обладают единицы, так сказать вот он алмазик и нашелся, и оправу ему подогнали по статусу.

20.01.2020 12:03
- гость -

Скорее министр свободного времени, а не министр промышленности

20.01.2020 12:17
- гость -

Позорище

20.01.2020 12:23
- гость -

чего хрень-то пишите?
Промышленность в Алтайском крае посерьезнее, чем в Новосибирске будет.
Задача министра не у станка стоять, а взаимодействовать с Москвой и СФО. Химочка это умеет делать. Его работа в гор.администрации тому подтверждение.
Правильное назначение

20.01.2020 12:26
- гость -

20.01.2020 11:48
- гость писал-

Знаю ещё по его работе в Алтайгосэнергонадзоре у Полонского.
Редкостных «душевных» качеств человечек)
Как может стать министром, да не просто министром, а промышленности, у меня даже воображения не хватает...
а ты чего достиг за это время? кем ты стал? Комментатором на АМИКе?

20.01.2020 12:29
- гость -

по работе взаимодействовал с Химочкой. Нормальный специалист. Без пафосности и чванства. Только хорошие впечатления

20.01.2020 12:32
- гость -


20.01.2020 12:29
- гость писал -

по работе взаимодействовал с Химочкой. Нормальный специалист. Без пафосности и чванства. Только хорошие впечатления

+100

20.01.2020 12:35
- гость -

12:23
Не-не-не! Точно, этих к станку нельзя. Они или станок угробят, или сами без рук - без ног останутся. Пусть уж лучше стратегемы сидит сочиняет в кабинетной тиши.

20.01.2020 12:36
- гость -

не надо от министра ждать сверхъестественного. Значительная часть промышленности АК - частная собственность. Захотел хозя закрыть предприятие или сменить его профиль ни кто ему особо не указ. Он собственник. И ваши митинги в защиту не помогут

20.01.2020 12:39
- гость -

у станка-то стоять - много ума не надо. вот для станка заказ найти и обеспечить ресурсами - вот задача!

20.01.2020 12:41
- гость -

Даешь Химочку в каждый город!

20.01.2020 12:48
- гость -

Меня только одно поражает: как дружно тролли из мэрии восстали за Химочку)
Хорошо, считайте мой первый пост просто личным отношением, ок)
Вот просто скажите каким образом среди всех прочих неадекватных управленцев, вдруг расцвёл такой цветок в пустыне?)
Так не бывает, чтобы все вокруг приверженцы однополой любви, а один он - Д’Артаньян)
Вы же понимаете, что это человек из системы, а там с нормальными - проблема, нету их.
Те, кто ссылается на личный опыт работы с снабжён - озвучьте)

20.01.2020 12:50
Гость

20.01.2020 12:36
- гость -
Зачем тогда нужен министр?

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