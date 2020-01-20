Диетолог: бездумное употребление минералки чревато камнями в почках

Минеральная вода – источник полезных микроэлементов, но и она может быть опасна для здоровья, если к ее выбору не подойти достаточно серьезно, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, необходимо разделить столовую и лечебную минералки. Если первая полезна всем без исключения и в любых количествах, то вторая при бездумном употреблении может стать фактором развития таких заболеваний, как камни в почках или гиперкальциемия.

При последней ускоряется процесс свертываемости крови, это повышает риск образования тромбов, что чревато инфарктами и инсультами. Кроме того, кальций может накапливаться в створках сердца, что вызовет аритмию.

При предписаниях врачей рассчитана и дозировка, и индивидуальные особенности организма пациента, поэтому никакого вреда от лечебной минеральной воды не возникает. Она полезна при заболеваниях кишечника, подагре, проблемах с поджелудочной железой, печени, сахарном диабете и заболеваниях мочевых путей.

Отличить лечебную минеральную воду от столовой достаточно просто по минерализации. Если лечебные содержат около 10 граммов соли на литр, то столовые – не больше трех. Существует еще промежуточный вариант – лечебно-столовая вода.