Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Журналист Иван Голунов подал жалобу Генпрокурору РФ с требованием официальных извинений от государства за незаконное преследование, сообщает ТАСС.

"Мы подали жалобу на имя генпрокурора РФ, в которой просим признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, которое выражалось в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства Голунову, и просим официальное извинение принести", — рассказал адвокат Голунова.

В жалобе указано, что во время следствия по уголовному делу, журналист подвергался мерам процессуального принуждения и необоснованно привлечен к уголовной ответственности.

По словам представителя защиты, в случае прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, прокурор обязан в письменном виде в течении месяца принести извинения от лица государства.