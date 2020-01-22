Автобус "валил боком" и сбил бийчанку на зебре. Видео

Видеозапись наезда автобуса на жительницу алтайского наукограда опубликовали в группе "Бийск — мой город!" в Instagram 22 января.

На ней видно, как автобус не снижает скорость перед "зеброй". Перед ним останавливается легковой автомобиль, чтобы пропустить пешехода.

Водитель общественного транспорта в последний момент давит на тормоз, объезжает легковушку и пытается избежать наезда на женщину, но заднюю часть автобуса заносит, и она мощно ударяет растерявшуюся бийчанку.

Как уточняет "Бийский рабочий", ДТП случилось еще 17 января на улице Социалистической. За рулем автобуса ПАЗ находился 31-летний водитель.

Женщина 48 лет получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы. Ее госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за то, что он не пропустил пешехода.