Российские туристы массово кинулись бронировать Турцию на лето

Российские туристы массово бронируют летние туры в Турцию. Спрос на отдых в этой стране вырос в пять раз по сравнению с 2019 годом, сообщает "Лента.ру".

Кроме того, за год вырос спрос на Грецию и Кипр (в четыре раза), Испанию (в 3,7 раза), Италию (в 2,5 раза), Болгарию (в два раза).

Эксперты связывают ажиотаж путешественников с благоприятным курсом валют и желанием заранее забронировать тур, тем самым не только сэкономив, но и застолбив места в популярных отелях.

Турция считается любимым направлением россиян. Ежегодно страну посещают более четырех миллионов путешественников из России, и это число постоянно растет.