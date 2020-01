Билли Айлиш получила четыре премии Grammy

Американская поп-певица Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях на 62-й церемонии награждения премии Grammy. Награды вручали сегодня ночью, 27 января, в Лос-Анджелесе.

Певица стала главным новым исполнителем года, получила награду в номинации "Альбом года" за пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, а сразу два звания – "Песня года" и "Запись года" – получил трек Bad Guy.

Номинации "Песня года" также удостоен и брат Айлиш и второй автор трека – Финнеас О'Коннелл.

Кроме того, певица стала самым молодым исполнителем, когда-либо номинированным на Grammy.

Отметим, что в конце 2019 года журнал Billboard признал 18-летнюю Билли Айлиш женщиной года.

Напомним, что Grammy – музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Премия неофициально считается музыкальным "Оскаром".