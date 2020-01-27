Алтайский край ограничится 75 зарубежными специалистами

В этом году на Алтай приедут работать не более 75 иностранцев. Именно столько разрешений на работу максимально могут выдать в 2020 году, сообщается на официальном сайте региона.

При этом уточняется, что все рабочие места предназначены для трудовых мигрантов с высоким и средним уровнями квалификации. Привлечение неквалифицированных кадров сведено к нулю, подчеркивают в краевом Минтруде.

Предполагается, что иностранную рабочую силу будут использовать именно на тех предприятиях, где внедряют зарубежные технологии, а также устанавливают и налаживают импортное оборудование.

Напомним, что квоты для каждого региона устанавливаются на основе заявок работодателей, которые планируют привлекать иностранных специалистов.