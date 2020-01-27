Алтайский край ограничится 75 зарубежными специалистами

В этом году на Алтай приедут работать не более 75 иностранцев. Именно столько разрешений на работу максимально могут выдать в 2020 году, сообщается на официальном сайте региона.
При этом уточняется, что все рабочие места предназначены для трудовых мигрантов с высоким и средним уровнями квалификации. Привлечение неквалифицированных кадров сведено к нулю, подчеркивают в краевом Минтруде.
Предполагается, что иностранную рабочую силу будут использовать именно на тех предприятиях, где внедряют зарубежные технологии, а также устанавливают и налаживают импортное оборудование.
Напомним, что квоты для каждого региона устанавливаются на основе заявок работодателей, которые планируют привлекать иностранных специалистов.
Комментарии
Не верю, стройки проверьте...
Семейный бигс, мир одежды, бызары, кафе узбечки, проверте там толпы и дети и подростки, они тоже специалисты???
в маришке видел как их дети работают, а народ на улице, в магазинах жалуется что не могут найти работу, не платят вовремя, выпинывают с работы по 10 человек сразу и никого не набирают