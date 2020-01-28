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Соседям тоже досталось. В Казахстане автомобили заметает снегом прямо на трассе

, ИА "Амител"
Люди бросают транспорт и уходят
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Осадки этой зимой завалили не только Алтайский край. Кадрами, на которых запечатлены последствия снегопадов, в социальных сетях делятся жители Казахстана. 

Трассы здесь заметает так, что людям приходится бросать свои автомобили. Некоторые из них засыпало полностью и, возможно, они останутся на обочинах до весны. Вдоль дорог стоят фуры, которые не могут проехать по установленным маршрутам, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22

11 трасс в Казахстане закрыты для движения, спасатели и правоохранители помогают водителям, оказавшимся в трудной ситуации. 

Из-за непогоды задерживаются самолеты, а люди в отрезанных населенных пунктах по нескольку дней ждут снегоуборочную технику. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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