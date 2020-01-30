Против склероза и рака: на Алтае производят масло для вкусной и здоровой жизни

Растительные масла – полезные источники здоровых жиров. Сегодня полки магазинов ломятся от многообразия этого продукта, а во многих домах есть свои "любимчики". Кто-то предпочитает оливковое, кто-то – горчичное, а кто-то – рыжиковое, льняное или арахисовое. Многие выбирают "универсальное" подсолнечное масло и использует его и для жарки, и для приготовления соусов и салатов.

А между тем существуют масла, которые во время жарки превращаются в яд, отравляют организм и способствуют возникновению серьезных патологий.

В таком случае, в идеале, на полочке в кухне должно быть несколько видов масел: чтобы питание было богаче и разнообразнее, чтобы при жарке не возникал тот самый риск пагубного воздействия на организм, чтобы при запекании масло не привносило "лишние" ноты во вкус блюда, а при заправке салатов, маринадов и соусов гармонично дополняло их.

И в жар, и в холод

Но не у каждого есть время разбираться в многообразии масел. И на помощь приходит ООО "АгроСевТорг", создавшее масло, которое подходит для любых кулинарных экспериментов.

Созданное на собственном сырье, выращенном в Алтайском крае из семян немецкой селекции с соблюдением всех технологических процессов, рапсовое масло "Ремесленное" без ложной скромности называют породистым и эксклюзивным.

Это масло имеет нейтральный вкус и у него довольно высокая точка дымления – 200°С. А потому оно может использоваться для обжарки, жарки и выпечки. "Ремесленное" станет идеальным дополнением к различным салатам: от элементарного овощного до сложнокомпонентного и изысканного.

Сработает на профилактику

В составе рапсового масла довольно много мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров и по сравнению с другими видами масел наименьшее количество вредных насыщенных жиров.

При допустимом российским ГОСТом содержании эруковой кислоты в пищевом рапсовом масле – до 5%, в масле "Ремесленное" ее содержание менее 0,1%.

Главная ценность "Ремесленного" – это высокое содержание жизненно необходимых жирных кислот: редкой линоленовой омега-3 – до 12%, омега-6 – до 18%, омега-9 – до 63%.

В каждой бутылке уникального алтайского масла – витамины группы В, витамин Е и фосфор.

И весь этот шикарный полезный букет работает на укрепление стенок сосудов, снижение уровня холестерина в крови и риска тромбообразований, в том числе раковых. Линолевая кислота в составе рапсового масла – это отличная профилактика инсультов и инфаркта миокарда, склероза.

Кроме того, из линолевой кислоты в организме синтезируется еще одна жирная кислота – арахидоновая. Одна из ее важных функций – это участие в развитии костно-мышечного аппарата у детей. Также рапсовое масло благотворно воздействует на обмен веществ и полезно для женского здоровья.

Рапс называют северной оливкой. И это неудивительно – выращенный в экологически чистых районах Алтайского края и проходящий тщательный отбор в лабораторных условиях, он хранит в себе все богатство вкуса и пользы, не уступающее дорогостоящей оливе.

ООО "АгроСевТорг" открыл в Барнауле ("Старый базар", ул. Мало-Тобольская, 23, 2 этаж) "Ремесленную Лавку", где приобрести рапсовое масло можно прямо из-под пресса.

ООО "АгроСевТорг"

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