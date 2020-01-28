В Ростовской области убили депутата местного Заксобрания и его жену

Тела депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены обнаружили в их доме в Зернограде, пишет РБК.

По информации некоторых СМИ и телеграм-каналов, на телах убитых обнаружили огнестрельные ранения. По другой информации, следователи нашли рубленые раны.

По предварительным данным, убийство могло произойти во время ограбления. Люди из окружения депутата не связывают преступление с его деятельностью.

"В 3 часа он должен был проводить совещание в аграрном центре "Донской", но не пришел. Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать – все было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови", – рассказал водитель Алабушева. Он также отметил, что явных врагов у его начальника не было.