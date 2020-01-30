50 школ и 39 детсадов в Алтайском крае закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ

50 школ, 39 детских садов закрыто на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Еще в 47 школах закрыто по несколько классов, в 50 детсадах – отдельные группы. Такие данные (на 29.01.2020) порталу amic.ru сообщили в Министерстве образования региона.

Больше всего школ закрыто в Бийске – свыше 20. Также в списке карантинных школы в Заринском, Первомайском, Смоленском, Кулундинском, Крутихинском, Петропавловском, Целинном, Зональном, Родинском, Залесовском, Алтайском, Волчихинском, Солтонском, Шелаболихинском районах. В Барнауле пока все учебные заведения работают. В Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Яровом, Новоалтайске, Егорьевском, Поспелихинском, Крутихинском, Тальменском, Топчихинском, Краснощековском, Табунском и других районах закрыты только некоторые классы – всего по краю 187 классов в 47 образовательных учреждениях. Отметим, что всего в крае около 1000 школ.

Садики закрыты в Бийске, Рубцовске, Славгороде, а также в Мамонтовском, Волчихинском, Зональном, Смоленском, Третьяковском и других районах. В Егорьевском, Залесовском, Бийском, Кулундинском, Смоленском, Целинном, Мамонтовском и других районах закрыто 96 групп в 50 садиках.

На пресс-конференции, которая прошла накануне, министр образования Максим Костенко сообщил, что Минобр ведет ежедневный мониторинг уровня заболеваемости и закрытия на карантин образовательных учреждений.

Напомним, занятия отменяются, если заболело более 20% учеников.