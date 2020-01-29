Атеист из Бийска требует отправить нового министра культуры в монастырь

Активист организации "Атеисты России" Никита Половодов вышел на одиночный пикет к зданию администрации Бийска с требованием отправить нового министра культуры Ольгу Любимову в монастырь, пишет "МК".

"Нет мракобесию. Министра культуры в монастырь!" – написал Никита на плакате.

Отставки Любимовой требуют все "Атеисты России". Причиной для такой реакции стали религиозные взгляды нового министра.

"Религиозные взгляды человека не могут не отражаться на его работе, тем более это недопустимо на руководящей должности", – рассказал один из организаторов пикета Денис Жданов.