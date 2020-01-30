Ученые назвали четыре продукта, которые сжигают жир

Ученые назвали четыре продукта, которые действуют как жиросжигатели. Когда они усваиваются, то организм активно расходует жир для производства энергии, сообщает "МедикФорум".

Первый продукт – это острый перец. Вещество под названием капсаицин, которое содержится в специи, снижает аппетит и ускоряет обмен веществ. Поэтому ученые советуют активнее перчить свои блюда.

Хорошо сжигают жир яблоки. В этих фруктах много воды и клетчатки, которая разбухает в пищеварительном тракте. При этом яблоки дают длительное чувство насыщения. Врачи советуют есть эти фрукты вместе с кожурой.

Третий продукт – яйца. Они содержат много белка, который стимулирует выработку энергии. Для похудения ученые советуют съедать одно-два вареных яйца ежедневно.

Завершают список орехи. Они содержат белок, клетчатку и жиры, но полезные.