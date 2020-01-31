Обычный январь. На Алтае мужчина обратился в больницу после укуса клеща

На Алтае зарегистрировали первого укушенного клещом человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Алтай. С жалобой на укус пациент обратился в инфекционное отделение республиканской больницы 28 января.

Клещ присосался к жертве после прогулки на природе в окрестностях Горно-Алтайска.

Несколько дней назад трех живых клещей сняли с коров в Майминском районе. Их отнесли на анализ в ПЦР-лабораторию в региональный Центр гигиены и эпидемиологии. В Минздраве рекомендуют быть особенно внимательными тем, кто ездит на природу или ухаживает за домашними животными.

По данным регионального Роспотребнадзора, случаи, когда клещи просыпаются зимой, ранее уже фиксировали. К примеру, в январе 2001 года в Усть-Коксинском районе заболел сибирским клещевым тифом с яркой клинической картиной владелец животноводческой стоянки. К нему присосался клещ, который проснулся в теплом хлеву.