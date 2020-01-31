Алтайскому "яблочнику" дали условный срок за насилие в отношении полицейского

Железнодорожный суд Барнаула осудил заместителя председателя алтайского отделения партии "Яблоко", заведующего научно-производственной лабораторией Алтайского технического университета Александра Кондрова. Ему дали условный срок за применение насилия против полицейского. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Кондрову дали два года условно по части 1 статьи 318 УК РФ и обязали выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

"Александр Кондров не признал себя виновным, более того, он заявил о том, что является пострадавшим от полицейских, которые превысили свои полномочия и необоснованно применили против него физическую силу и спецсредства. Судья не внял доводам Кондрова и его адвокатов, но и не принял полностью сторону гособвинения", – сказано в релизе партии.

"Яблоко" заявляет, что судья отклонил ходатайства защиты в проведении экспертиз и в допросе специалистов и считает, что решение не справедливое. Адвокаты Кондрова готовят апелляцию.

Речь о ситуации, которая произошла еще весной прошлого года. Якобы Кондров ударил сотрудника полиции, который пытался увести его из квартиры в отделение для дачи показаний. Причем в его квартиру правоохранители пришли для расследования дела о списании средств с банковской карты его жены. Кондров заявляет, что он тоже написал заявление в полицию, но его дело закрыли.

Глава регионального отделения партии Александр Гончаренко заявил, что решение суда "политически мотивированное и неправосудное". Кондрова он назвал известным политиком и правозащитником.

"Он три созыва был членом Общественной наблюдательной комиссии края, в которой достаточно успешно осуществлял контроль учреждений полиции и уголовно-исполнительной системы и поэтому среди силовиков, возможно, есть люди, которые были заинтересованы в таком судебном вердикте", – считает Гончаренко.