Кардиолог развеял мифы об умных часах и фитнес-браслетах

Умные часы и фитнес-браслеты помогают следить за здоровьем и сбросить лишний вес, но некоторые до сих пор их боятся. В беседе с радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о самых распространенных мифах о гаджетах.
Первый – часы следят за мной. Действительно, устройства могут передавать информацию о вашем местоположении, но эта функция легко отключается в настройках.
Второй – часы создают опасное излучение. "Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного излучения. Мифы об излучении – это такая мулька", – сказал врач.
Кроме того, Иванов отметил пользу смарт-часов в процессе измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, уровня сахара в крови, фаз сна и так далее.
Комментарии
Как они сахар (глюкозу) измеряют? Да и фазы сна ерунда.
Миф 3 - часы помогают оторвать ленивую *опу от дивана.
На самом деле, все эти побрякушки - костыли для разума. В 99% случаев, они тупо не нужны. Если вы не спортсмен-профессионал, которому на самом деле нужно следить за параметрами организма, то эти браслеты не помогут вам стать здоровее.
Устройства подключаются через блютуз. Вред соединения Блютуз проявляется в следующей симптоматике: Повышенная раздражительность и бессонница; Ухудшение состояния кожи, волос, ногтевых пластин
Кожа начинает шелушиться,а волосы и ногти выпадать...
Потом безудержная рвота, понос. Мышечные судороги. Дыхательный спазм и ... усё, карачюн.
Потом приезжает спецбригада с черным потиэтиленовым мешком с замком на молнии,один из санитаров незаметно снимает с твоей руки "умные часы" и потихоньку ложит себе в кармен.Но ты этого уже не заметишь.
Через какое-то время так же приезжают за санитаром, и часы достаются другому санитару, это опасно для санитаров.
Друзья! Санитары в опасности! Спасём наших санитаров!
Они нам ещё понадобятся.
классно врете ребята )))
При встрече с санитаром,проверь,не синие ли у него зубы.Сбережём санитаров!
И давление они не померят. Достоверно.
И санитары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...
Пульс они измеряют, если правильно одеты. Сахар и давление ну никак не измерить часами. Фазы сна спорно. Только на основании гироскопа и пульсометра.
Дохтур-похмет.
Что, ещё и гироскоп с собой носить?
Это не слишком?
Зачем вам постоянно мерить пульс?Только во время занятий спортом.А по поводу считай шаги,это давно все описано.Это маркетинговый товар.Есть лишние деньги-платите.