"Тепло ли тебе, девица?": где в Барнауле утеплиться красиво

Изысканность в сочетании с практичностью, стиль вкупе с универсальностью, красота в паре с роскошью: все это об изделиях Кировской меховой фабрики, которые в широчайшем ассортименте представлены на выставке-распродаже в Барнауле.

Кировская меховая фабрика рада предложить изделия из разнообразных видов меха, начиная от лисы, нутрии и норки и заканчивая мутоном, рексом и блюфростом.

Мутон, нутрия, орилаг – недорогие варианты меха. Самыми бюджетными считаются французский кролик (орилаг), который подвергается крашению в самые разнообразные цвета и оттенки, и по поверхности которого можно выстригать самые разнообразные узоры. Легкий, приятный на ощупь, орилаг прекрасно поддается обработке.

Мутон, или мех стриженой овцы, очень теплый, поскольку достаточно плотный, с причудливыми узорами по поверхности материала, ноский (5-6 сезонов).

Нутрия – альтернатива норке в плане стоимости. После процессов стрижки и выщипывания мех становится очень мягким и нежным, поскольку убираются длинные и грубые остины. На выходе это роскошный пушистый мех, слегка блестит на солнце, в такой шубе очень тепло и практически не страшен внезапный мокрый снег. И отличить шубку из стрижено-выщипанной нутрии от норковой издалека практически невозможно.

Лиса -– во все времена краса! Особый шик – шубка из рыжей лисицы и лисицы-огневки. Данные вида лисьего меха считаются самыми роскошными в плане природного окраса. В коллекции Кировской меховой фабрики представлены лисьи шубы прямого кроя длиной чуть выше колена, с воротником-стойкой. Меховые пластины располагаются ярусами, ворс идет сверху вниз, создавая ощущение меховых волн. В такой шубке суровые сибирские морозы не будут страшны.

И все-таки самым популярным и востребованным у покупателей мехом остается норка. Изделия из норки поражают своей легкостью, нежной фактурой, роскошным блеском, многообразием как природных окрасов, так и вариантов искусственного крашения. На выставке-распродаже в Барнауле можно насладиться калейдоскопом коллекций норковых шуб. Уйти без покупки вряд ли получится! Тем более что при активировании промокода на официальном сайте фабрики гарантирована скидка 30% на любую шубу. А модели прошлых коллекций можно приобрести со скидкой до 50%.



Меховая ярмарка от Кировской меховой фабрики

4-6 февраля

ДК Моторостроителей, ул. Германа Титова, 50