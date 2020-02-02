Немецкие врачи рассказали о неожиданных признаках скорого инфаркта

Врачи из Немецкого фонда сердечных заболеваний рассказали, что боль в ногах может быть признаком инфаркта, сообщает РИА "Новости".

Медики пояснили, что боли в икрах при ходьбе являются симптомом облитерирующего эндартериита – болезни, при которой человек вынужден часто останавливаться во время ходьбы. Также специалисты отметили, что стоит обратить внимание на боль вокруг пальцев, которая возникает в положении лежа и пропадает, когда человек встает.

Эти симптомы сигнализируют об атеросклерозе нижних конечностей. В этом случае стоит пройти обследование сердца, что позволит предотвратить инфаркт миокарда.