Жители алтайского села рассказали о дороге, заметенной по крыши домов

Житель поселка Украинского Косихинского района рассказал о последствиях снегопадов в сообществе Barnaul22.

Автомобиль по улицам поселка не проедет – местами на дорогах переметы, а иногда сугробы равняются по высоте с крышами домов.

Люди к сугробам приноровились и натоптали себе тропы по ним.

Улицы в населенном пункте не очищены, несмотря на то, что метели в Алтайском крае давно закончились.