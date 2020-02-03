Жители алтайского села рассказали о дороге, заметенной по крыши домов

Житель поселка Украинского Косихинского района рассказал о последствиях снегопадов в сообществе Barnaul22.
Автомобиль по улицам поселка не проедет – местами на дорогах переметы, а иногда сугробы равняются по высоте с крышами домов.
Люди к сугробам приноровились и натоптали себе тропы по ним.
Улицы в населенном пункте не очищены, несмотря на то, что метели в Алтайском крае давно закончились.
Комментарии
и тракторов ни у кого нет
Такое просто так не чистится. И трактор с лопатой/клином здесь не помощник.
при советской власти безусловно простой народ жил намного лучше и такого беспредела в виде нечищенных дорог не было! В деревнях у людей была стабильная жизнь, почти в каждом дворе была машина или мотоцикл с люлькой. После любой метели председатель колхоза проблемы с дорогой решал мгновенно, иначе райком партии (настоящей, а не ЕР) сразу оргвыводы сделал бы. Предвижу злобные комменты, но не надо брехать, люди всё помнят!
при советской власти не было столько автомобилей, поэтому и дороги не нужно было чистить
3.02.2020 10:31
помним всё
в каждом дворе была машина или мотоцикл с люлькой.
" Что с памятью моей стало, всё что было не со мной помню...(строки из песни)
Ты ещё про лошадь с телегой забыл, сказочник.
3.02.2020 10:31
помним всё
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Шипуново, Новосибирская область. С 85 по 92 ездил постоянно к дедам. Машина 1 (инвалидка) на улицу была у фронтовика. Это дворов 15. В центре села, где вторая бабушка жила, получше, но не так красиво, как описываете. В лучшем случае одна машина на 4-5 дворов.
обратитесь в прокуратуру - администрацией созданы условия проживания, опасные для жизни ( не могут проехать ни скорая ни пожарная)