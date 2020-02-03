Обновленный, современный детский сад открылся в алтайском селе

31 января в селе Ельцовка после капитального ремонта открылся обновленный детский сад "Солнышко", сообщает официальный сайт Алтайского края. В открытии принял участие министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

"Мы старались сделать детский сад современным, удобным, функциональным. В учреждении заменили кровлю, инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки. Провели работы по выравниванию и обустройству нового напольного покрытия, отделочные работы. Установили новое оборудование в группах, спальнях, административных и подсобных помещениях. Стены утеплили и обшили сайдингом. Непосредственно для детского сада построена модульная котельная", – рассказал Максим Костенко.

Директор детского сада Евгения Федорова отметила, что после ремонта учреждение изменилось до неузнаваемости.