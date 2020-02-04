В чем секрет? Квартиры в ЖК "Скандинавия" раскупаются со скоростью света

Когда речь идет о покупке жилья, то спешить не нужно. Важно продумать все до мелочей: безопасный район, новый дом или с капитальным ремонтом, планировка квартиры и наличие рядом инфраструктуры. Кому-то совершенно не важно, где будет находиться дом, лишь бы было тихо, спокойно и рядом магазины. Кому-то не нравятся долгие дороги, и он ищет жилье рядом с работой. У третьих – дети и любимый пес, которым необходимо свое личное пространство, безопасная придомовая территория, огромная детская площадка, хорошая шумоизоляция и лифт.

Новый жилой комплекс "Скандинавия", который находится по адресу ул. Балтийская, 65Б, пожалуй, подходит под запросы любой семьи. За три месяца в нем уже раскупили 50% квартир. В чем секрет успеха? Просто дом и квартиры отвечают всем основным требованиям барнаульцев для комфортной жизни.

ЖК "Скандинавия" – это кирпичный шестиэтажный дом в тихом и спокойном районе. На площадке находится по три-четыре квартиры, в зависимости от подъезда. Всего в доме 35 квартир с отличной шумоизоляцией: толщина внешних стен составляет 70 см, а межквартирных – 50 см. Несмотря на малоэтажность, в нем есть бесшумный лифт. Также здесь хорошая транспортная развязка, рядом школы, поликлиники, детские сады, парки, торговый центр и предусмотрены специальные места для прогулок с колясками и на велосипедах.

Микрорайон полностью застроен, поэтому под окнами не будет шумной стройки.

Особое внимание хочется уделить уникальной скандинавской планировке – в квартирах много места и света. Например, если семья с двумя детьми не может приобрести полноценную трехкомнатную квартиру, она легко может купить "еродвушку" в "Скандинавии" и организовать пространство с комфортом для всех членов семьи.

Квартиру можно купить как под чистовую отделку, так и полностью готовую для жизни. Те, кто уже заселился здесь, ничуть не пожалели.

Если у вас в планах покупка жилья, то самое время перейти к их осуществлению.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

Сайт