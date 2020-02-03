На ремонт детской поликлиники в Рубцовске направили 30 млн рублей

30 миллионов рублей было направлено на ремонт детской поликлиники в Рубцовске в рамках реализации проекта "Развитие детского здравоохранения", сообщает официальный сайт Алтайского края.
Главврач больницы Олег Панов рассказал, что рабочие утеплили фасад здания, а также выполнили капитальный ремонт регистратуры и первого этажа. Кроме того, изменения затронули и формат работы учреждения: введена должность администратора, который помогает сориентироваться в расположении кабинетов, объясняет, как можно записаться к врачу. Создан кол-центр, принимающий звонки родителей пациентов, которым необходимо записаться на прием или вызвать врача на дом.
В поликлинике оформили кабинет неотложной помощи, комнату кормления для мам, а в ближайшее время установят электронное табло.
Комментарии
На ремонт было потрачено чуть менее одного миллиона. Остальное выплачено в виде премий главному врачу, главе района, главе города, ну и тому кто выделил бабло,
в виде полагающегося % ...