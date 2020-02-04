Жизненный путь микроба: как обезопасить себя и своих близких от вирусных инфекций

ОРВИ – это, пожалуй, самое распространенное заболевание среди населения. Все дело в том, что вирусы очень быстро распространяются и "прилипают" чаще всего к тем, у кого очень слабый иммунитет.

Вирусы передаются воздушно-капельным путем и через непосредственный контакт – рукопожатие, поцелуй и даже через какой-либо предмет. Например, вы едете в общественном транспорте. Рядом с вами не совсем здоровый пассажир вежливо чихнул в платочек или деликатно покашлял в рукав, а затем взялся за поручень, который чуть позже при выходе потрогали вы. Этого достаточно, чтобы вирусы инфицировали вас. А дети в детском саду и вовсе находятся в одном помещении весь день, обмениваясь вирусами с помощью игрушек и дыхания.

Что происходит дальше? Мы подхватываем "вредоносную программу", она разбегается по всему телу, заражая и отравляя наш организм: болит голова, слезятся глаза, появляются озноб, насморк, першение в горле и сухой кашель. Кстати, если вирус очень сильный или ваш организм ослаблен и обезвожен, то легко может подняться температура.

Как бороться с ОРВИ?

На самом первом этапе бороться с вирусами начинает главный защитник – иммунитет. Если коротко, то это происходит так: вырабатываются антитела к вирусу, постепенно кровь от инфекции очищается, симптомы интоксикации ослабевают. Через три-четыре дня вы снова здоровы. Но это идеальная история, которая уже не так часто встречается. Организму нужно помогать, чтобы не превратить ОРВИ в более опасные заболевания, такие как бронхит или гайморит. Самым важным помощником здесь выступает вода, травяные отвары, морсы и компоты. Врачи рекомендуют во время вирусной инфекции пить много жидкости. Безопасные напитки уберегут от вторичного бактериального заражения и помогут быстрее окрепнуть и вернуть силу.

В результате болезни дыхательные пути очищаются от зараженных клеток через насморк и влажный кашель. Как правило, после каждого перенесенного ОРВИ человек получает своего рода иммунитет именно к тому вирусу. Не зря же говорят, чем чаще болеет ребенок в детстве, тем меньше он будет болеть взрослым.

Как не заболеть?

За все время существования вирусной инфекции люди научились способам профилактики. Каждый выработал свою систему "нет вирусам", но есть и общие правила, помогающие избегать частых простуд.

Во-первых, это гигиена рук и полости рта. Во-вторых, во время эпидемии ОРВИ и гриппа нужно избегать мест с большим количеством людей. В-третьих, необходимо проветривать помещения, пользоваться бактерицидными облучателями, проводить влажную уборку. В-четвертых, рекомендуется правильно питаться, есть больше фруктов и овощей. В-пятых, обязательно употреблять достаточное количество питьевой воды.

Но если вы заболели, то лучше обратитесь к врачу. Это поможет не запустить болезнь и избежать осложнений.