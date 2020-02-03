Новосибирские феминистки вышли на одиночные пикеты после убийства беременной девушки

После убийства беременной женщины бывшим сожителем новосибирские феминистки вышли на пикеты. Вместе с ней погиб и восьмимесячный плод.

Активистки не согласны с критикой закона о профилактике семейно-бытового насилия, сообщает "Сибирь. МБХ Медиа".

"Пока в Заксобрании выносили закону вердикт как "антисемейному" и "против любви", беременная Наталья умирала от рук своего бывшего сожителя. Закон, критикуемый в Заксобрании, предполагает в том числе создание убежищ для нуждающихся жертв и выписку охранных ордеров. Если бы он действовал, Наталья, вероятно, была бы жива", – рассказали изданию участники акции.