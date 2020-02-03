Показания счетчиков в Барнауле будет принимать робот

Для того чтобы передача показаний и получение информации о лицевом счете занимали меньше времени, в Барнауле начал работу многоканальный телефон Вычислительного центра ЖКХ. Робот принимает показания по номеру телефона 8 (3852) 43-22-22.

С 16 по 24 число каждого месяца отвечать на вопросы граждан будет сотрудник Вычислительного центра ЖКХ.

Как принимают показания по телефону:

Нужно четко назвать номер лицевого счета – он указан в верхнем правом углу квитанции. При повторных обращениях система идентифицирует вас по номеру телефона и попросит просто подтвердить номер вашего лицевого счета и адрес. Далее нужно назвать показания по каждому из приборов учета в доме.

Если передать показания роботу не получилось, то можно переключиться на оператора, сообщает официальный сайт города Барнаула.