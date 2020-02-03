Женщину-инвалида не пустили на день рождения дочери в новосибирском семейном центре

Женщина, которая вынуждена носить протез, хотела отметить день рождения дочери в игровой комнате, но сотрудники не пустили ее из-за невозможности снять обувь, пишет "КП".

"Мне не разрешили зайти на территорию в обуви и бахилах. Хотя я предложила администратору, что мне наденут на обувь хоть сто бахил, мне отказали и, до смешного, предложили снять с одной ноги обувь, а на второй оставить и надеть бахилы. Это унизительно и обидно до слез", – написала женщина.

Мать попросила связать ее с директором заведения, но того не оказалось на работе. Сибирячка отметила, что просто хотела присмотреть за дочкой, а не ходить по залу и аттракционам.

Юрист пояснил изданию, что произошедшее является явной дискриминацией, и, согласно законодательству, сопровождение ребенка является обязанностью матери. Женщина может обратиться в компетентные органы и потребовать от заведения компенсацию.