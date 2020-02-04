Барнаулец продает тысячерублевую купюру за полмиллиона

Житель Барнаула выложил на сайте Avito объявление о продаже необычной тысячерублевой купюры по цене почти в 500 раз превышающей ее номинал.

Ценник в 499 999 рублей продавец объяснил тем, что у нее редкий номер, состоящий из одних девяток. По его словам, банкнота находится в хорошем состоянии.

Вероятно, барнаулец надеется, что красивая комбинация цифр заинтересует коллекционеров.

Напомним, ранее на Avito появилось объявление о продаже фотостудии "Солнечная" по невероятной цене – всего один рубль.