Материалы amic.ru вошли в шорт-лист трех номинаций конкурса "Вместе медиа. Сибирь"

Материалы amic.ru попали в шорт-лист журналистского конкурса "Вместе медиа. Сибирь". Финал регионального конкурса пройдет в Красноярске с 7 по 9 февраля. Всего в сезоне 2019-2020 на конкурс было представлено 187 работ из 51 редакции Сибири. Среди участников – журналисты из Красноярска, Томска, Кемерова, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Братска, Омска, Абакана и других городов и областей.

Во время трехдневного фестиваля жюри назовет лучшие работы в пяти номинациях:

"Новость";

"Большой материал";

"Мультимедийный проект";

"Пост в социальных сетях и мессенджерах;

"Видео".

Материалы amic.ru попали в шорт-лист трех номинаций: "Новости", "Большой материал" и "Пост в социальных сетях".

В состав жюри войдут известные журналисты и эксперты из Mail.ru Group, Look At Media, "Одноклассников", "ВКонтакте". Вместе с конкурсантами они обсудят поступившие работы, поговорят о критериях качественных онлайн-материалов, принципах их создания и способах продвижения.

Принять участие в фестивале могут не только журналисты, но и все, кого интересует медиасфера: студенты, блогеры, маркетологи, PR-специалисты, SMM-менеджеры и т.д. Организаторы подготовили интересную программу, рассчитанную на широкую аудиторию.

Все присутствующие смогут принять участие в мастер-классах и бесплатно прослушать лекции экспертов, в числе которых главный редактор "Мел" Надежда Папудогло, заместитель директора по цифровой стратегии ИД "Коммерсантъ" Анастасия Лобада, заместитель главного редактора проекта "Такие Дела" Владимир Шведов, соосновательница "Теперь так", креативный директор Redefine (The Village, Wonderzine, Spletnik) Мария Гельман, редактор отдела по сбору и обработке информации телеканала "Россия 24" Вадим Колнобрыцкий и др.

Зарегистрироваться на мероприятие в Красноярске можно бесплатно на странице фестиваля "Вместе медиа. Сибирь": https://fnr.timepad.ru/event/1215906/

Ознакомиться с программой и спикерами можно по ссылке http://vmestemedia.ru/krasnoyarsk-2/

Проект "Вместе медиа" – ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ. Проходит во всех округах России. На данный момент уже состоялись региональные конкурсы на Дальнем Востоке, в Северо-Западном и Приволжском округах, на Урале. Финал фестиваля пройдет в Москве 23-26 апреля 2020 года.