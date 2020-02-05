Депутаты уточнят, что такое оскорбление

Понятие "Оскорбление", закрепленное в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), может быть уточнено в ходе весенней сессии Госдумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна.

Депутат отметил, что существующая сейчас статья "Оскорбление" изначально очень узкая, потому что предусматривает лишь оскорбления с использованием нецензурных слов.

"Это может быть либо доработка уже существующей статьи за оскорбление, появлении в ней дополнительного квалифицирующего признака, то есть "совершенное лицом, занимающим госдолжность", либо будем вносить отдельный состав, который у нас тоже проработан", – рассказал депутат.

Хинштейн добавил, что "Единая Россия" подготовила законодательные инициативы об ответственности чиновников за оскорбление граждан, и если потребуется предусмотреть новые меры ответственности, то партия внесет соответствующие законопроекты.

Также стало известно, что в данный момент ведется подготовка нескольких редакций поправок в статью об оскорблении граждан.