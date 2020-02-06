Очень и очень ветрено. О погоде в Алтайском крае 6 февраля

6 февраля в Алтайском крае будет тепло, но в некоторых районах синоптики прогнозируют сильный ветер.

В регионе температура воздуха составит -4...+1 градус. По западу небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле термометры покажут около нуля. Ночью преимущественно без осадков, вечером небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, вечером порывы до 16 м/с.