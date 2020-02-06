Зима вернется в Алтайский край на следующей неделе

Ветреные выходные ждут жителей Алтайского края. Об этом предупреждают в региональном Гидрометцентре.

Так, с 6 по 11 февраля на Алтае ожидаются мокрый снег, местами ледяной дождь, гололед. Ветер усилится до 13-18 м/с, а днем 8 февраля и ночью 9 февраля порывы могут достичь 18-23 м/с.

8 и 9 февраля ожидается повышение температуры до +2...+7°C, по югу до +8...+13°C .

С 10 февраля в Алтайском крае начнется постепенное похолодание.

В Барнауле сегодня, 6 февраля, около 0°C, к вечеру небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, вечером порывы до 16 м/с.

Завтра, 7 февраля, в краевой столице до +2°C, вечером небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

В субботу, 8 февраля, до +5°C, мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.