Машина на скорости въехала в толпу пешеходов в Новосибирске. Видео

Иномарка протаранила цепочку людей, переходящих дорогу в Новосибирске на Красном проспекте. Видеозапись инцидента опубликовали в группе Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как автомобиль не снижает скорость перед пешеходным переходом, по которому на разрешающий сигнал светофора движутся горожане.
Сначала машина сбивает дорожный знак, а затем наезжает на пешеходов, которые не успели разбежаться.
В пресс-службе городской ГИБДД уточнили, что в ДТП пострадали два человека. Им потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Комментарии
Хорошо что столб сильно притормозил этого
Ну вот и как от такого спастись? Хоть как головой крути...
Водятла отпорицали на месте?
тут поможет только общая база психо-,нарко- диспансеров, и ГИБДД, что бы не покупали справки. 1000 рублей и любой псих здоров. Затем выдавать справку не только по отсутствию учета гражданина в диспансере, а именно проверка врачебной комиссией. Также необходимо строительство психиатрических больниц и вводить принудительное лечении в случаях если есть факты подтверждающие психические расстройства у человека. Обязать сигнализировать в диспансеры о таких гражданах все органы местного самоуправления, а также управляющие компании. Закрыть всех неадекватов по психушкам, что бы не размножались, нормальным людям жить легче будет.
Похоже только суд Линча может исправить ситуацию.