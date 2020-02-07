Краевой суд не стал смягчать приговор алтайскому депутату Андрею Волкову

Судебной коллегией по уголовным делам Алтайского краевого суда оставлен в силе приговор в отношении депутата АКЗС Андрея Волкова, который признан виновным в присвоении денежных средств. Ранее его приговорили к пяти годам колонии общего режима.
Что решила коллегия?
Как сообщает прокуратура края, 7 февраля 2020 года вступил в законную силу приговор Центрального районного суда, который признал Волкова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – присвоение, то есть хищение чужого имущества.
Как пояснила помощник прокурора Центрального района города Барнаула Маргарита Мельникова, в суд апелляционной инстанции были поданы жалобы осужденного и его защитника, в соответствии с доводами которых по делу необходимо вынести оправдательный приговор. Представители потерпевших, напротив, в апелляционных жалобах просили приговор ужесточить и назначить осужденному более длительный срок лишения свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда оставила приговор Центрального районного суда города Барнаула без изменения.
Где отбывает наказание?
Андрей Волков проведет в колонии общего режима пять лет. Кроме того, он обязан уплатить в казну государства штраф в сумме 300 тысяч рублей. После освобождения из мест лишения свободы осужденный будет не вправе в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Уже известно, что Андрей Волков будет находиться в ИК-5 общего режима в Рубцовске. Именно там сидят все осужденные с первым сроком. Это исправительное учреждение стало известно на всю страну, после того как там отбывал наказание активист Ильдар Дадин. После освобождения он назвал колонию "образцовой". В этом же учреждении сидел и бывший депутат АКЗС Александр Мастинин.
Сейчас здесь находится барнаулец Александр Руденко, совершивший резонансное ДТП осенью 2018 года, в результате которого погибли три человека.
За что осудили Андрея Волкова?
Он совместно с директором управляющей организации присваивал денежные средства, вносимые гражданами в счет оплаты за услуги ресурсоснабжающих организаций. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных организаций, в дальнейшем деньгами осужденный распоряжался по собственному усмотрению. Общая сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающим организациям, составила более 40 миллионов рублей.
Сам Волков своей вины не признал. В АКЗС же готовы лишить его мандата, но только после вступления в силу приговора. Теперь же это вопрос времени.
Комментарии
Вот что значит воровать в одиночку
Краевой суд не стал смягчать приговор алтайскому депутату Андрею Волкову
Такой гуманный суд у нас, а приговор не смягчил. Может потому что он оппозиционер?
В УК надо внести новую статью, что совершение преступления человеком, имеющим депутатский мандат, автоматически удваивает срок наказания.
Коэффициент 2х для депутатов)
С таким лозунгом и на выборы не грех выходить!
Ну а как не воровать - дрова выпишешь , получить не можешь , закон коррупционный ! Газ есть, но труба частная вторую рядом не положишь.
Класс... стоимость 40 лямов на сегодняшний день = 300тр + 5 лет общего!
Согласен на 20 лямов за 150тр + 2,5 лет общего....)))))
отличная поучиловка для управляшек. хотя эти ук никакой ук не указ