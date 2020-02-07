Барнаульцы рассказали о грузовиках, которые вывозят снег на пешеходную аллею

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали, что грузовики вывозят снег на аллею на пересечении улицы 40 лет Октября и проспекта Космонавтов.
"Со вчерашнего дня КамАЗами свозится снег на аллею, за которой в прошлом году наконец-то начали ухаживать. Справа проезжая часть (две полосы в одну сторону и три – в другую, по факту сейчас по одной полосе в каждую сторону), которую никто за зиму ни разу не чистил, а также небольшая дорожка для пешеходов к трамвайной остановке. Теперь здесь горы снега, которые будут таять до июня", – написали местные жители в паблике Barnaul22.
Авторы сообщения отметили, что уже обращались в администрацию и не знают, кто может помочь в такой ситуации.
Комментарии
Франк загадил аул совсем.
Нормальное место для складирования снега. Поменьше нужно обращать внимание на стоны сетевых бездельников. На каждый роток не накинешь платок.
7.02.2020 12:52
- гость -
Нормальное место для складирования снега. Поменьше нужно обращать внимание на стоны сетевых бездельников. На каждый роток не накинешь платок.
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Ты хам.
Ненормально складировать снег в городе. Ему здесь не место.
7.02.2020 12:56
- гость -
Ненормально складировать снег в городе. Ему здесь не место.
Не нормально и не рентабельно, снег вывозить ХЗ куда, вы же не возмущаетесь когда у Вашего подъезда снег до июля на газонах лежит.
Задрали интернет нытики уже, там место открытое, к серидине мая один хрен растает!
Так и с Ленинского по дворам снег распихивают, о каких мегатоннах вывезенного снега отчитываются постоянно? Так и отчитывайтесь мол "вчера с красной линии распихали на второстепенные улицы и дворы 100000 мегатонн снега при это сэкономив для личных нужд 10000 тонн саляры!"