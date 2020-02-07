Путин объяснил, почему жители Сибири массово уезжают в Москву и Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин накануне на заседании Президиума Госсовета и Совета по науке рассказал о системе распределения выпускников вузов и высказал свою точку зрения по поводу того, почему молодежь массово покидает регионы. Ранее Росстат опубликовал список пяти регионов с самой большой миграционной убылью. Среди них сразу три региона Сибири: Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

"Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться", – пояснил Путин.

Он также высказался против различных предложений о "расселении" студенческой Москвы и Санкт-Петербурга. Путин констатировал, что не все региональные вузы в состоянии конкурировать со столицами.

"Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом – таланты, кадры, молодежь", – признал Путин.

Отметим, что по итогам 2019 года Алтайский край покинули более 15 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в стране. Чаще всего молодежь из Алтая уезжает в Москву и Санкт-Петербург. Причем такая же тенденция наблюдается и в других регионах Сибири, Дальнего Востока и Центральной России, откуда ежегодно уезжают десятки тысяч человек. Среди основных причин переезда – низкая заработная плата. В Алтайском крае она традиционно самая маленькая среди всех сибирских регионов.