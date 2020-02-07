Пятница, 7 Февраль, 14:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,8
€ 69,08
Обь
-2см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Путин объяснил, почему жители Сибири массово уезжают в Москву и Санкт-Петербург

, ИА "Амител"
Среди пяти лидеров по миграции населения – Алтайский край

Президент России Владимир Путин накануне на заседании Президиума Госсовета и Совета по науке рассказал о системе распределения выпускников вузов и высказал свою точку зрения по поводу того, почему молодежь массово покидает регионы. Ранее Росстат опубликовал список пяти регионов с самой большой миграционной убылью. Среди них сразу три региона Сибири: Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

"Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться", – пояснил Путин.

Он также высказался против различных предложений о "расселении" студенческой Москвы и Санкт-Петербурга. Путин констатировал, что не все региональные вузы в состоянии конкурировать со столицами.

"Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом – таланты, кадры, молодежь", – признал Путин.

Отметим, что по итогам 2019 года Алтайский край покинули более 15 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в стране. Чаще всего молодежь из Алтая уезжает в Москву и Санкт-Петербург. Причем такая же тенденция наблюдается и в других регионах Сибири, Дальнего Востока и Центральной России, откуда ежегодно уезжают десятки тысяч человек. Среди основных причин переезда – низкая заработная плата. В Алтайском крае она традиционно самая маленькая среди всех сибирских регионов.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.02.2020 12:45
- гость -

Про разницу в заработной плате умолчал,

7.02.2020 12:49
- гость -

Мы лучше знаем, почему мы уезжаем. Потому что зарплата в Москве за ту же самую работу в 3-4 раза выше барнаульской. Да ещё и выбор гораздо больше, проще выбрать место по душе.
А к этому добавляется ещё и удобная транспортная сеть, когда до работы комфортнее добираться.

7.02.2020 13:04
- гость -

Где же обещанные Путиным 25 млн.новых рабочих мест? В гипермаркетах на кассах? Объяснил он...Лучше бы промолчал.

7.02.2020 13:08
- гость -

Про климат забыл ещё... На мизерные зарплаты прожить сложно. Производство и другие места - кассы гипермаркетов...

7.02.2020 13:13
- гость -

В нашем маленько офисе трое детей сотрудниц в Питере и в Москве, дочери 10 лет как там, сын месяц в Питере з\п 80 тысяч, почти не искал сразу нашел, по сравнению с нашими 20ю.

7.02.2020 13:14
- гость -

Да прям там массово... У меня за 15 лет 10 знакомых уехало. Разве это много?

7.02.2020 13:16
- гость -

13-13. Зп 80. Аренда квартиры 40. Транспорт от работы до дома 100 р в день. Не много он выиграл в деньгах. В Барнауле можно на 40 тыс на работу устроиться

7.02.2020 13:21
Я

Опять коварный Путин, целую комиссию создали по поиску причин уменьшения населения в Сибири, бюджет утвердили, а он раз без всяких научных изысканий, такой проект поломал... Коварен.

7.02.2020 13:24
- гость -

Итак, друзья. Сравниваем ужасные 90-ые и 2020 год на примере футбола.
В 90-ых годах во второй футбольной лиге Сибирь и Дальний восток (где играет барнаульское «Динамо») играло 16-18 команд. Сейчас играет 6 команд. + 4 команды вышли в лиги выше – Томск, Новосибирск, Владивосток, Красноярск. Команды из Новосибирска и Владивостока банкротятся. Итого остается 6+2 команды из всей Сибири и Дальнего Востока на все три лиги.
Урал и Запад РФ имеют 53 команды второй лиги. Всего в трех лигах больше 100 футбольных команд. Так что развитие Сибири и Дальнего востока прет во всю!
Удивительно, в 90-ые годы во второй лиги играли Торпедо Рубцовск, Виктория Назарово, Реформация Абакан. Сейчас в 2020 г. даже у крупного восточно-сибирского города Иркутск нет денег на участие в чемпионате второй лиги.

7.02.2020 13:25
АБОРИГЕН

Это не ответ, ответ другой. Уезжают, потому что выстроенная лично Путиным колониальная вертикаль относительно сносные условия жизни создает в метрополии, а в колониях бардак и нищета.

7.02.2020 13:26
- гость -

Политика зачистки окраин страны от молодежи в самом расцвете.
потом не удивляйтесь что когда концентрация достигнет максимумов, окраины начнут отваливаться.Звучит неблаговидно, но надо учиться смотреть реалиям в лицо.

7.02.2020 13:28
- гость -

7.02.2020 13:25
АБОРИГЕН
Это не ответ, ответ другой.

да, да он один всегда виноват, у тебя жена когда беременеет , тоже он!

7.02.2020 13:31
- гость -

Ну, сейчас-то всё круто изменится, раз понимание есть и отчёт отдаётся. Да же, дядь Вов?

7.02.2020 13:33
- гость -

Учитывая сколько нас тут ну допустим 600 тысяч, и если уезжает каждый 10й то это много, а приезжают с соседних республик сюда.

7.02.2020 13:33
- гость -

А их две:
1. Безработица и безденежье
2. Собачий климат

7.02.2020 13:38
- гость -

Ага. В Питере же прям шикарный Климат

7.02.2020 13:39
- гость -

Не вижу лютой безработицы. Всё мои друзья и знакомые прекрасно находят себе работу.. И работают далеко не за шапку сухарей

7.02.2020 13:47
гость

и козе понятно. коммуналка-выше московской . цены-примерно одинаковые. зарплаты-раза в 3-4 ниже московских. вот и весь расклад

7.02.2020 13:55
- гость -

Аборигеша, а когда из окрестных деревень люди переезжают в город, это можно назвать колонизаторской политикой Барнаула по отношению к Алтайскому краю?

Да, и ещё: вы представляете, из Москвы тоже переезжают)
Можно ли считать Москву несчастной и разграбляемой?))

7.02.2020 13:55
- гость -

. вот и весь расклад

.
да
весьма нагляден Ваш расклад

7.02.2020 13:59
- гость -

Это называется трудовая миграция.
Едут за перспективами и за лучшей жизнью. У кого какое понимание лучшего, тот так и поступает.
Многим Москва просто некомфортна в силу своих масштабов, да и не все по своему характеру и темпераменту могут там жить и работать.
Не всем там климатит, так сказать) знаю массу людей, которые Москву на дух не переносят.

7.02.2020 14:03
Гость

7.02.2020 13:39
- гость -
Не вижу лютой безработицы. Всё мои друзья и знакомые прекрасно находят себе работу.. И работают далеко не за шапку сухарей

Такая же фигня! Все мои знакомые кто хотел получить вышку, получил, сейчас работают за зарплаты минимум 35-50 тыс. руб. Да не сразу, послу учебы работали за 14, нарабатывали опыт не умерли. Много знакомых из деревень те вообще рвут и мечут, но уже по второй ипотеке берут. А есть тюфяки ноют и ноют, работать не хотят так и живут с родителями и проклинают Путина, просиживая днями в пивнушках.

7.02.2020 14:06
- гость -

тот же учитель там получает 100 тысяч самый простой

7.02.2020 14:09
- гость -

живут с родителями и проклинают Путина, просиживая днями в пивнушках.
Во житуха!Никаких забот!Сиди,ной и пей,и работать не надо!Одно плохо-печенка не сдюжет.За то всегда можно на кого свалить.

7.02.2020 14:10
- гость -

7.02.2020 14:06
- гость -
Кто Вам это сказал?

7.02.2020 14:12
- гость -

Замещение коренного населения мигрантами - очень удобная политика: приезжие вякать не будут; чуть что, пригрозил им пальчиком, мол, вы и так на птичьих правах, и всё, твори какую угодно дичь, никто не остановит.
Бардак создаётся равнодушием.

7.02.2020 14:26
Гость

тот же учитель там получает 100 тысяч самый простой

можно выйти на сайт с вакансиями и посмотреть, нет таких зарплат по 100 тыс. у учителей. Только если в частных школах.

7.02.2020 14:27
АБОРИГЕН

7.02.2020 13:28
- гость -
Попытайся ещё раз что-то написать, но в этот раз сначала подумай.

7.02.2020 13:55
- гость -
А чему ты удивляешься? Действующая модель реализуется как на макро так и на микро уровне. Механизмы одни и те же, масштаб разный.
И не путай причины и количество людей уезжающих из Москвы с тем что происходит в российских регионах.

7.02.2020 14:34
ГОСТ СССР

А что удивляться, политика государства нынче такая.
Поэтому всё логично и закономерно...регионы вымирают.

7.02.2020 14:45
- гость -

можно выйти на сайт с вакансиями и посмотреть,

.
я свою вакансию в Питере нашла за 80 тысяч, здесь у меня 21
пакую чемодан

7.02.2020 14:47
гость-

Подытожим. Уезжают с Алтая и будут уезжать и никакая власть людям не указ так как:
1. Заработные платы ниже чем в столице в 3-10 раз. Практически по всем позициям: от дворника до наемного директора.
2. У нас суровый климат - холодно 9 мес в году, а молодёжь привыкла ходить без шапок и с голыми лодыжками. Летом 3 мес тепло, но мешают жить комары.
3. Неблагоустроенные общественные пространства. Москву и Питер вылизали, теперь они не хуже Вены и Лондона, а Барнаул как был местом с грязными тротуарами, лужами по щиколотку, а когда подсохнет - пыль столбом.
4. Ужасный общественный транспорт. С Москвой даже смешно сравнивать. Люди в ответ хотят ездить на автомобилях, но и тут их поджидают узкие и неубранные от снега дороги и пробки почти как в столице.
5. На отдых никуда не выбраться, все через Москву, а это сразу плюс стоимость авиабилета Б-М-Б (20-50 тыс руб на чел в зависимости от сезона). Ладно хоть в Тайланд и Вьетнам разрешили напрямую летать наши благодетели, крепостным на радость. Другая радость местных - в Горный съездить - так трасса узкая, ехать долго, а расширять ее до 4х полос будут с теми темпами лет 50. У москвичей весь

7.02.2020 14:49
- гость -

Это один из самых высоких показателей в стране.
Среди основных причин переезда – низкая заработная плата. В Алтайском крае она традиционно самая маленькая среди всех сибирских регионов.

Пишем,пишем,обсуждаем,обсуждаем и ничего не делают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


7.02.2020 14:50
гость-

...у москвичей весь мир рядом, да и на машине можно хоть на юг, хоть в Европу, все близко.
6. Бюджета Барнаула и Москвы в пересчете на одного жителя. На 1 барнаульца приходится всего 16 тыс в год бюджета, на 1 москвича - 160 тыс. руб. Один к десяти. Вот такое равенство граждан и возможностей.
Ещё есть вопросы, почему уезжаем?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
14:53
Грузовик слетел с моста в алтайском селе 0
14:36
Звезда сериала "Интерны" рассказал о своей гомосексуальности студентам в душе 0
14:24
Сергей Шубенков признан лучшим барьеристом десятилетия 1
14:11
Заговоренный чеснок и привитые грузчики. Как наживаются на коронавирусе в России 0
14:00
Больше чем исследования: ученых "Политеха" наградили за технологические открытия 0
13:55
"Мерзость и нечистоты": священник просит переселения алтайских деревень 0
13:31
Умер китайский врач, который первым сообщил о появлении коронавируса 0
13:23
На всех не хватит: барнаульцы устроили ажиотаж с медицинскими масками 3
13:11
Прокатили: лучших алтайских учителей начнут сплавлять по горным рекам на катамаранах 3
12:47
Суд ужесточил приговор экс-антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому 5
12:37
Путин объяснил, почему жители Сибири массово уезжают в Москву и Санкт-Петербург 33
12:25
В списке богатейших россиян сменился лидер 3
12:10
По уши: житель Алтайского края угрожал теще топором, а потом нырнул в выгребную яму 4
12:00
Всегда на связи с близкими: новые возможности семейного тарифа от "Билайна" 1
11:45
Барнаульцы рассказали о грузовиках, которые вывозят снег на пешеходную аллею 5
11:30
Число жертв коронавируса в Китае достигло 636 человек 0
11:10
Иммунитет россиян проверят на сопротивляемость коронавирусу 4
11:00
АлтГУ стал лидером в медиаиндексе университетов России 3
10:45
Samsung неожиданно начал блокировать телевизоры россиян 12
10:27
Краевой суд не стал смягчать приговор алтайскому депутату Андрею Волкову 8
10:10
Пока везде водка дорожает, на Алтае – дешевеет 11
10:00
Экологично и экономично: что такое топливные брикеты и в чем их преимущества 5
09:54
Из-за отсутствия снега лыжную гонку в Смоленской области провели на траве 0
09:35
Великобритания отменит часть санкций в отношении России 12
09:16
Памятники, посвященные Великой Отечественной войне, отреставрируют в Барнауле 1
08:52
Красиво, дорого и неудобно: нужно ли переносить городскую елку с площади Сахарова? 90
08:15
Накипело. Жители Славгорода и Ярового пожаловались на коммунальные проблемы 3
08:03
Роскачество обнаружило в презервативах вредные вещества 23
07:43
Оскар-2020. Достойны ли вы кинопремии? Тест 1
07:25
Замминистра транспорта Алтая отстоял право не платить 87 миллионов по долгам 4
07:14
Девять выдающихся фильмов, которые претендуют на "Оскар" в 2020 году 1
07:01
Метание валенок и петанк: как пройдет зимняя спартакиада предпринимателей на Алтае 1
06:47
Пропавшая год назад на Алтае самка ирбиса нашлась. И не одна 1
06:32
Обольстительницы в пижамах. Интернет захватил новый флешмоб 9
06:16
Ученые доказали, что речь пингвинов подчиняется законам лингвистики 1
06:01
Синоптики обещают дождь в Алтайском крае 7 февраля 0
05:50
Икона Божией Матери "Утоли моя печали": кому помогает и какие чудеса сотворила 4
23:56
Виктор Томенко перед Госсоветом устроил мини-фотосессию с коллегами 7
23:30
Имущество "неясного происхождения" арестовали у жены банкира в Лондоне 6
22:55
Путин отправил в отставку четырех генералов МВД и МЧС 3
22:30
Истощенного ребенка забрали у матери-вегана в Ставрополье 2
21:52
Барнаульцам расскажут о профилактике онкозаболеваний 8 февраля 4
21:20
Алтайский жених отправил на весы даму с восьмым размером на шоу "Давай поженимся" 4
20:47
Осужденных направили на очистку улиц Барнаула от снега 6
20:15
Опасную для человека муху нашли в Барнауле на складе "Почты России" 2
19:46
Работник алтайского завода организовал кражу сыра на 3,7 млн рублей 9
19:19
Жилье в России может подорожать на 15% 2
19:01
"Улыбка – главная награда": как и на что существуют благотворительные фонды 0
18:43
Три трассы перекроют в Алтайском крае сегодня из-за военных 1
18:04
Наш человек. Единороссы официально поддержали Франка как кандидата в мэры Барнаула 49

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.