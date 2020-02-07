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Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в Татарстане

, ИА "Амител"
Он получил травмы, несовместимые с жизнью
Фото: tatarstan.ru

Фото: tatarstan.ru

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин умер от ран, которые были получены при крушении вертолета в Татарстане, сообщает "Интерфакс".

Собеседник агентства рассказал, что в результате катастрофы парламентарий получил не совместимые с жизнью травмы. 

Вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс" упал в районе города Лаишево. На борту находились три человека. По информации СМИ, двое пассажиров выжили. 

"По предварительным данным, тяжелые травмы получили два человека, они госпитализированы, среди них — пилот. Еще один человек, пассажир по фамилии Хайруллин, по предварительным данным, скончался от полученных травм", — сказал источник. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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