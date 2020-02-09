"Чудо, что никто не пострадал": снежная лавина сошла с крыши барнаульской пятиэтажки

Житель дома по адресу Глушкова, 36, в Барнауле рассказал о проблемах с чисткой крыши от снега, которые привели к тому, что сугробы рухнули вниз.

Мужчина написал, что с 27 января пытался решить вопрос с чисткой кровли. По его словам, в управляющей компании диспетчер сказала, что денег на работы нет, и дала номер директора, который опроверг необходимость уборки наледи фразой "так ведь опять штормовое объявили".

"Я застрял на звонках в администрации Октябрьского района. 27 января сказали – разберемся, 7 февраля позвонил в приемную, мне дали телефон начальника ЖКХ и зама. За целый день не дозвонился", – написал барнаулец в сообществе Barnaul22.

8 февраля лавина сошла, и наледь упала перед подъездом. Люди не пострадали, а вот лавочки придется поменять.