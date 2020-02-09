Жильцы трехэтажного дома в Поспелихе просят помощи властей. Дом пострадал от пожара

Крупный пожар произошел в трехэтажном жилом доме в Поспелихе 4 февраля. Жильцы до сих пор не могут справиться с последствиями.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже, где проживала женщина с сожителем. После происшествия они покинули жилье и не занимаются его ремонтом, рассказала жительница дома в сообществе Barnaul22.

По словам жильцов, вода при тушении стекала в подвал дома и продолжает оставаться там. Деревянные перекрытия постепенно отсыревают. Трещины в кладке дома усилились, в эпицентре возгорания прогорела крыша, а из-за воды в подвале жители дома могут остаться без отопления.

"Жители попросили сельскую администрацию помочь им. Откачать воду, застеклить выбитые стекла в брошенной квартире, вынести обгоревшие вещи. Власти выделили машину и несколько рабочих, которые приехали на место, но вынесли лишь 10% от хлама", – рассказали люди.