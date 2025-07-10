455 абитуриентов смогут учиться бесплатно на цифровых и технических направлениях в АлтГУ

Рассказываем, что это за направления и как на них поступить

10 июля 2025, 07:45, ИА Амител

Студенты цифровых и технических направлений подготовки в АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Абитуриенты подали около двух тысяч заявлений на цифровые и технические направления подготовки в Алтайский государственный университет. Бесплатно в 2025 году поступят 455 человек. В основном будущие студенты выбирают программы бакалавриата, чуть меньше на сегодня заявлений в магистратуру, уточнили в пресс-службе вуза.

Какие есть бюджетные места?

Сегодня в АлтГУ около 20 "цифровых" направлений подготовки бакалавриата и магистратуры. Большую их часть университет разработал по национальной программе "Цифровая экономика РФ" и программе академического лидерства страны "Приоритет 2030" в сотрудничестве с IT-компаниями и ведущими вузами России.

"Это позволяет фокусировать образовательные треки на создание специалистов, которые за время обучения получают инструментальные цифровые компетенции в области информационной безопасности, программирования, искусственного интеллекта и достигают высокого уровня цифровой зрелости", – уточнили в АлтГУ.

Бюджетные места в Институте цифровых технологий, электроники и физики по программам бакалавриата:

"Информационная безопасность" – 70 мест;

"Информатика и вычислительная техника" – 50 мест;

"Физика" – 20 мест;

"Радиофизика" – 20 мест.

Бюджетные места в Институте математики и информационных технологий по программам бакалавриата:

"Программная инженерия" – 55 мест;

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" – 40 мест;

"Прикладная математика и информатика" – 20 мест;

"Математика и компьютерные науки" – 20 мест;

"Прикладная информатика" – 20 мест.

В магистратуре Института математики и информационных технологий больше всего бюджетных мест в программе "Информатика и вычислительная техника" с профилем "Инженерия искусственного интеллекта" и "Прикладная математика и информатика". Здесь открыто по 20 бюджетных мест. Чуть меньше – на программах "Математика и компьютерные науки" и "Прикладная информатика": по 15 мест на каждом направлении.

Бюджетные места в Институте цифровых технологий, электроники и физики по программам бакалавриата:

"Информатика и вычислительная техника" – 15 мест;

"Информационная безопасность" – 15 мест;

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" – 15 мест.

В магистратуре данного института восемь бюджетных мест доступно на образовательной программе "Физика", семь – на "Радиофизике".

Дополнительная ИТ-квалификация

В вузе добавили, что студент любой специальности дополнительно сможет "прокачать" свои цифровые навыки в Школе развития цифровых компетенций Digital Up ("Диджитал Ап"). Это целая система IT-образования, доступная для учащихся любых направлений. В 2025 году получить такую квалификацию смогут более 1,5 тыс. студентов АлтГУ.

До какого числа нужно успеть подать документы?

Сроки приема документов зависят от категорий поступающих.

На программы бакалавриата и специалитета:

если вы будете сдавать экзамены в вузе, то нужно успеть до 15 июля 2025 года. Это актуально для поступающих на творческие направления, выпускников СПО и иностранных абитуриентов;

для тех, кто уже сдал ЕГЭ, – дедлайн до 25 июля;

поступающие на платное обучение ограничены сроком до 22 августа.

На программы магистратуры:

претенденты на бюджетный набор должны подать документы до 18 августа 2025 года;

на платное обучение – до 25 августа.

Как подать документы?

Способы подачи документов:

лично – приемная комиссия Алтайского государственного университета находится на пр. Ленина, 61. Все вопросы по телефону: +7 (3852) 291-222;

дистанционно – это можно сделать на официальном сайте АлтГУ в разделе "Личный кабинет абитуриента" и на портале "Госуслуги".

Нужно принести или загрузить всего несколько документов. Это паспорт или другое удостоверение личности и гражданства, а также СНИЛС и аттестат об образовании (или его копия) установленного образца. Если у вас есть особые права и индивидуальные достижения – тоже нужно будет предоставить. И, конечно, согласие на зачисление.

Как ранее сообщал amic.ru, с 2025 года зачисление в университет проводится по согласию абитуриентов, а не по оригиналам школьных аттестатов, как раньше. Причем такое согласие на зачисление нужно подавать не на конкретное направление подготовки, а общее на зачисление в Алтайский государственный университет. Например, если абитуриент выбирает пять направлений подготовки или специальностей АлтГУ, то согласие будет действовать для всех выбранных программ.