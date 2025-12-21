При переводе крупных сумм банки РФ начали запрашивать данные о родственных связях

У клиента могут поинтересоваться целью перевода и тем, как планируется использовать перечисленные средства

21 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Российские кредитные организации усилили меры защиты клиентов от мошенников и начали запрашивать дополнительные сведения при переводе крупных сумм. Об этом сообщает РИА Новости по итогам собственного мониторинга банковской практики.

Как выяснило агентство, при попытке отправить значительный денежный перевод операция может быть временно приостановлена. После этого с клиентом связывается сотрудник банка и уточняет данные получателя, включая степень родства с отправителем, а также проверяет корректность реквизитов.

Кроме того, у клиента могут поинтересоваться целью перевода и тем, как планируется использовать перечисленные средства. Такие вопросы задаются в рамках противодействия мошенническим схемам и направлены на предотвращение случаев, когда деньги переводятся под давлением злоумышленников или в результате обмана.

В банках подчеркивают, что подобные проверки носят превентивный характер и позволяют снизить риск финансовых потерь для клиентов.

