Кроссовер сбил двух подростков на зебре неподалеку от ТРЦ "Галактика" в Барнауле
Медицинская помощь была оказана на месте
21 декабря 2025, 16:30, ИА Амител
Утром 21 декабря в центральной части Барнаула неподалеку от ТРЦ "Галактика" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась около 10:50 на проспекте Строителей в районе дома № 37. По предварительным данным, легковой автомобиль Honda под управлением 50-летнего водителя совершил наезд на двух девочек 14 и 15 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП подростки получили телесные повреждения. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», – отметили в ведомстве.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель автобуса № 50 сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия. Авария произошла 17 ноября возле дома № 86/1 по улице Вересаева, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
17:20:05 21-12-2025
Дороги то когда-нибудь чистить будут? Хотя бы центральные. Сколько можно засыпать снег песком с солью, превращая дороги в грязную снежно-солевую кашу! Не пройти и не проехать. Виноваты власти и их ДЭУ, обслуживающие дорожную сеть.
04:31:50 23-12-2025
Гость (17:20:05 21-12-2025) Дороги то когда-нибудь чистить будут? Хотя бы центральные. С... Вечно вам кто то другой виноват, но только не вы. За вашим рулем власти сидят или конкретный вы? На педальку кто давит?
18:43:09 21-12-2025
Водятлы вообще перестали пропускать на переходах. И не надо говорить, что пешеходы не смотрят по сторонам! Смотрят. Но эти несутся, выпучив шарищи! Прыгая из ряда в ряд.
18:57:00 21-12-2025
Гость (18:43:09 21-12-2025) Водятлы вообще перестали пропускать на переходах. И не надо ... Надо статистику посчитать. Благо камер сейчас полно. Кого чаще сбивают на переходах, кто смотрит уступили ему транспортные средства дорогу или нет, или тех кто шагает на проезжую часть забычив глаза вниз на асфальт или в телефон.
19:39:51 21-12-2025
Гость (18:57:00 21-12-2025) Надо статистику посчитать. Благо камер сейчас полно. Кого ча... на зебре сбивают чаще, чем вне зебры. Вне зебры пешеход осознает свои риски и все просматривает. На зебре он расслаблен - он же прав
11:52:52 22-12-2025
Гость (18:57:00 21-12-2025) Надо статистику посчитать. Благо камер сейчас полно. Кого ча... а посчитать тех,кто не сбавляет скорость перед пп,едет третьим рядом,когда два других пропускают,не смотрит на дорогу за рулем?в телефоне за рулем? и прав лишить- проблема пробок будет решена, однозначно
19:21:40 21-12-2025
Гость (18:43:09 21-12-2025) Водятлы вообще перестали пропускать на переходах. И не надо ... камушек или полкирпичика носи с собой...
18:53:50 21-12-2025
Дорога - зона повышенной опасности...
Проезжая зебры, понял что люди делятся на две категории. Которые это знают и дрожат своей жизнью и здоровьем. И другие которым однажды сказали, что на переходе ты главный, и с тех пор они даже не смотрят успевает водитель их заметить и уступить, или не успевает... Главное быть уверенным, что ты главный! А уж мертвый или покалеченный, это потом, скорая разберётся...
07:40:34 22-12-2025
Всегда смотрю и капюшон снимаю, но! Обязательно раза два в неделю найдется тот, кто, поворачивая на зеленый, будет нестись, как оглашенный, невзирая на то, что приоритет все же у пешика. А на нерегулируемых вообще стараюсь переходить, когда все проедут. Я не тороплюсь. Это они на четырех спешат и всю жизнь опаздывают. А я и на двоих успею.
08:11:21 22-12-2025
Не научены у нас водители переезжать через пешеходный переход.Некому учить.Надо бы таких в Европу,там быстро бы усвоили кто прав.
09:32:40 22-12-2025
Акакий (08:11:21 22-12-2025) Не научены у нас водители переезжать через пешеходный перехо... Не научены у нас пешики смотреть, бессмертные однако. Ну на кладбище быстро доходит, что наверное, лучше было бы убедиться сначала, прежде чем переться, выпучив шары
11:51:07 22-12-2025
Гость (09:32:40 22-12-2025) Не научены у нас пешики смотреть, бессмертные однако. Ну на ... откуда столько яда? ты и твои близкие тоже не бессмертны
17:28:20 22-12-2025
Гость (11:51:07 22-12-2025) откуда столько яда? ты и твои близкие тоже не бессмертны... Я и мои близкие всегда смотрят и оценивают дорожную ситуацию и не ломятся дурниной под машину. А я еще езжу на машине, весом 2 тонны, ты ее даже со скорости 10 км/ч мгновенно не остановишь, осбенно на наших ледяных дорогах и если ты выскочишь перед ней на дорогу, то она превратит твою тушку в мешок с изломанными костями. Подумай над этим и своим близким эту инфу донеси, для здоровья вашего это полезнее будет
21:15:37 22-12-2025
Гость (17:28:20 22-12-2025) А я еще езжу на машине, весом 2 тонны, ты ее даже со скорости 10 км/ч мгновенно не остановишьПроверьте тормозную систему. Либо оставьте эти 2 тонны там где они должны находиться. Т.е. на свалке. На такой скорости для полной остановки достаточно 1 метра и это будет с запасом. Ну или притормаживайте перед ПП заранее, если ваша "телега" катится, а не тормозит. Льда на дорогах нет, попробуйте отбрехаться, почему вы с 10 км/ч не можете остановиться.
01:21:05 23-12-2025
Гость (17:28:20 22-12-2025) Я и мои близкие всегда смотрят и оценивают дорожную ситуацию... Признавайся, Права купил?
04:36:41 23-12-2025
Гость (17:28:20 22-12-2025) Я и мои близкие всегда смотрят и оценивают дорожную ситуацию... Ты чем гордишься? Тем что воздух перевозишь и за топливо гору дене отдаешь? Так ты просто балбес, это не повод для гордости. Тебя Родина зачем ПДД обучила, зачем тебе информационные знаки поставила, что впереди ПП? Заранее скинь скорость, и даже твои 2 тонны остановятся как надо. Понакупают права всякие….