Кроссовер сбил двух подростков на зебре неподалеку от ТРЦ "Галактика" в Барнауле

Медицинская помощь была оказана на месте

21 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Утром 21 декабря в центральной части Барнаула неподалеку от ТРЦ "Галактика" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась около 10:50 на проспекте Строителей в районе дома № 37. По предварительным данным, легковой автомобиль Honda под управлением 50-летнего водителя совершил наезд на двух девочек 14 и 15 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП подростки получили телесные повреждения. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», – отметили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

