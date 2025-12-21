Более 36 млн рублей выделят на поддержку алтайского языка в 2026 году
Отдельное внимание власти намерены уделить подготовке кадров
Власти Республики Алтай увеличат финансирование государственной программы по сохранению и развитию алтайского языка и культуры до 36 млн рублей. Этот вопрос обсудили на заседании Совета по алтайскому языку, сообщили в правительстве региона.
По словам главы республики Андрея Турчака, в 2026 году объем средств на реализацию программы составит 36 млн рублей. Для сравнения: еще несколько лет назад на эти цели направляли порядка 5 млн рублей. Рост финансирования позволит расширить поддержку языка и лингвокультурных традиций коренного народа Алтая.
В частности, за счет выделенных средств планируется завершить оснащение кабинетов алтайского языка и литературы в школах, а также национальных уголков в детских садах. В образовательных организациях также оформят обязательную навигацию на двух государственных языках – русском и алтайском.
«Будущих учителей алтайского языка возьмем на сопровождение. Разработаем подпрограмму со всей соответствующей поддержкой, чтобы каждый выпускник ГАГУ или педколледжа по этой специальности нашел после учебы работу в республике», – заявил Андрей Турчак.
20:10:50 21-12-2025
нехилый распил будет
23:50:14 21-12-2025
и очень зря. таких националистов поискать, как в Горном. ужас что творят, а в школах с русскими ребятишками как лютуют!!
01:24:08 22-12-2025
То есть, коренных алтайцев будут учить их родному языку за их же деньги,или как? Вы серьезно? Или остались 3 человека,носителя языка, которые будут учить детей за ОЧЕНЬ большую зарплату? Или это на таблички в кабинетах такие деньги выделяют? Тогда вопрос: сколько школ, табличек, и учителей. Перемножить реальное на воображаемое _ это по карманам идеи.
10:16:12 22-12-2025
фи га се (01:24:08 22-12-2025) То есть, коренных алтайцев будут учить их родному языку за и... вообще не нужна эта затея, не заслужили