Более 36 млн рублей выделят на поддержку алтайского языка в 2026 году

Отдельное внимание власти намерены уделить подготовке кадров

21 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Власти Республики Алтай увеличат финансирование государственной программы по сохранению и развитию алтайского языка и культуры до 36 млн рублей. Этот вопрос обсудили на заседании Совета по алтайскому языку, сообщили в правительстве региона.

По словам главы республики Андрея Турчака, в 2026 году объем средств на реализацию программы составит 36 млн рублей. Для сравнения: еще несколько лет назад на эти цели направляли порядка 5 млн рублей. Рост финансирования позволит расширить поддержку языка и лингвокультурных традиций коренного народа Алтая.

В частности, за счет выделенных средств планируется завершить оснащение кабинетов алтайского языка и литературы в школах, а также национальных уголков в детских садах. В образовательных организациях также оформят обязательную навигацию на двух государственных языках – русском и алтайском.