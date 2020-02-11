Россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, вспомнят в Барнауле

Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоится в Барнауле в ближайшую субботу, 15 февраля.

Как сообщают в правлении Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", митинг начнется в 11 часов утра у Вечного огня на площади Ветеранов.

Там состоится возложение цветов, запланирован оружейный залп.

Продолжится мероприятие на Власихинском кладбище. Планируется проведение панихиды, отдание почестей воинам, захороненным на аллеях Памяти, возложение цветов и поминальный обед.