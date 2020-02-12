Горная тропка. Жители барнаульского поселка Южного пожаловались на нечищеный тротуар

Жители поселка Южного обратились к депутату Барнаульской гордумы от "Справедливой России" Алексею Якунину с просьбой помочь вернуть безопасную дорогу до пешеходного перехода.

"Просим оказать содействие в ликвидации снежных заносов, своевременной и постоянной расчистке снежных масс в течение зимнего периода на участке дорожного полотна, расположенного в поселке Южном между гаражным кооперативом "Заря" (ул. Мусоргского, 15б), ГСК №25а, ПК ГСК "Верхнепономарёвский" (ул. Мусоргского, 15г, от дома № 4 до № 13 по ул. Мусоргского). Данный участок выходит на единственный и ближайший пешеходный переход через оживленную проезжую часть", – цитирует обращение 67 граждан пресс-служба партии.

Люди рассказали, что добираться до пешеходного перехода приходится буквально с риском для жизни и здоровья – движение по этой дороге очень оживленное. А ведь там ходят и пожилые люди, и люди с детьми. Местные уверяют: этот участок не чистили очень давно.

Депутат Алексей Якунин отправил запросы прокурору города Владимиру Елизарову, первому заместителю администрации Барнаула Вячеславу Франку, начальнику Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владиславу Перцеву, главе администрации Центрального района Максиму Сабыне и председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антону Шеломенцеву.